Vela Ivan Gardini al top a Venezia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo sloop Naif (1973) di– figlio di Raul e zio di Ignazio Cipriani, nuovo presidente del Ravenna calcio – ha conquistato al’overall dell’undicesima edizione del trofeo Principato di Monaco ‘le vele d’epoca in laguna’, Coppa Bnl Bnp Paribas Wealth Management, Aon special award, bissando la vittoria ottenuta lo scorso anno. Questa edizione della regata, promossa dal console onorario del Principato di Monaco aAnna Licia Balzan, si è confermata un appuntamento di altissimo livello per gli armatori delle più belle vele d’epoca dell’Alto Adriatico, segnando un nuovo record, con 31 imbarcazioni partecipanti, costruite tra il 1858 e gli anni 2000. Fra i numerosi successi e piazzamenti in tutta Europa, l’imbarcazione di, legata al Circolo Velico Ravennate, e guidata nell’anno del varo dallo skipper Cino Ricci, ha vinto nella categoria Classici A la Barcolana 2019.