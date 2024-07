Università a Mauro Agnoletti riconoscimento internazionale per la ricerca forestale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 - Importanteper, docente di Selvicoltura, pianificazione ed ecologiapresso il Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (Dagri) dell'di Firenze. L'International Union of Forest Research Organizations (Iufro), l'organismodi riferimento per lanel settore, gli ha assegnato il Distinguished Service Award (Dsa), premio per il contributo prestato per il progresso della scienza e la promozione della cooperazionein tutti i campi dellalegati alla silvicoltura. Ilè stato consegnato adlo scorso 29 giugno a Stoccolma, in occasione del congresso mondiale dell'organizzazione, da parte di Elena Paoletti (Cnrr Firenze), nuova vicepresidente di Iufro.