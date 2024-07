Ultime Notizie Roma del 03-07-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

est primo piano non c'è un dialogo in corso tra il presidente russo Vladimir Putin e il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump sulle condizioni per raggiungere la pace in Ucraina l'ho sottolineato il portavoce del Cremlino the scotts rispondendo in conferenza stampa alla richiesta di commentare la notizia di un dialogo in corso tra le parti No non è vero Ha tagliato col tuo posto la moto si espande ha detto lasciando fuori Ucraina Giorgia e tratta Compratemi Putin per porre fine alla guerra con la sessione di territorio ucraini alla Russia e l'agenda di Donald Trump è questo il piano per porre fine al conflitto in corso da oltre 2 anni l'ex presidente degli Stati Uniti punta tornare alla Casa Bianca nelle elezioni di novembreè il flop di Joe biden recente dibattito televisivo ha fatto alzare le quotazioni del Tycoon torniamo in Italia la commissione trovato ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni il progetto di acquisizione del controllo congiunto di itairways da parte dell'utenza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'approvazione è condizionata dal pieno rispetto dei rimedi offerti da Lufthansa e dal MEF la decisione odierna spiega l'istituto europeo fa seguito a un'indagine approfondita dell'operazione proposta compreso l'invio di una comunicazione degli addebiti lufthansa.