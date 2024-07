Ultime designazioni dalle commissioni a chi dovrà adare all’Unione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giuseppe Bove (pd) e Giuseppe Vandelli (Lega), destinati anche al consiglio dell’Unione con Rossano Dallari, Paola Maffei, Giuseppe Bove, Gabriele Bedini e Martina Desiante per la maggioranza, Stefania Giavelli e Davide Capezzera per l’opposizione, nominati alla commissione per la formazione degli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello. Pier Luigi Roli e Matteo Bettuzzi (pd) e Alessandro Lucenti (Fratelli d’Italia) saranno i membri della Commissione Elettorale Comunale, mentre supplenti saranno Martina Desiante (Sassuolo Guarda Avanti), Claudio Casolari (City Lab), e Stefania Giavelli di Fd’I. Sono ledel consiglio comunale di Sassuolo.