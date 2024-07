Ultime calcio Napoli annunciate le date di Serie A e Coppa Italia | quando inizierà la stagione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In questi minuti è arrivata la notizia ufficiale da parte della Lega diA. Il primo impegno delsarà ai trentaduesimi di: eccoè previsto il primo impegno ufficiale. Tra poco meno di una settimana partirà il raduno in casa, ancor prima della partenza per la Val di Sole, teatro come ormai di consueto della prima fase di pre – campionato. Antonio Conte quanto prima avrà modo di conoscere in prima persona parte dell’organico, visto che alcuni dei calciatori reduci dai campionati Europei arriveranno, verosimilmente, soltanto per il ritiro di Castel di Sangro.in cui ilnon affronterà alcunaeuropea e non solo: l’altra novità, infatti, è rappresentata dalla. Gli azzurri dovranno infatti esordire in maniera anticipata rispetto a quanto era usuale vedere negli scorsi anni: in quanto ilnon sarà testa didella competizione, dato il decimo posto in classifica della scorsa, la squadra azzurra esordirà addirittura ai trentaduesimi.