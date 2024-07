Ucraina Cremlino nega dialogo in corso tra Putin e Trump

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Non c'è unintra il presidente russo, Vladimir, e il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald, sulle condizioni per raggiungere la pace in. Lo ha sottolineato il portavoce del, Dmitry Peskov, rispondendo in conferenza stampa alla richiesta di commentare la notizia di unin