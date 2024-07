Tutto il necessaire dai costumi agli abiti fino agli accessori etno-chic più belli per un soggiorno in un lussuoso resort a Marrakech

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cosa indossare durante una vacanza in Marocco, stando alle ultime tendenze modadettate dstilisti. Facendo affidamento su almeno due outfit impeccabili, in bianco nero e sfumature pa. Che non passeranno inosservati nel5 stelle più favoloso dida bagno: 5 tendenze a cui ispirarsi X Quando arriva il sospirato momento delle vacanze, si impone la scelta attenta ed efficace per ottimizzare al massimo la capienza del bago.