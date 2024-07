Tumore seno meno chemioterapia grazie a oncologia di precisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) -all'innovazione portata dall'di, è oggi possibile neldelposticipare cure aggressive come la. L'identificazione di mutazioni nel gene responsabile della sintesi del recettore degli estrogeni (Esr-1), che ne determinano l'attività anche senza il legame con gli estrogeni, rende possibili nuovi trattamenti mirati del carcinoma della mammella metastatico Er+ Her2-. La nuova molecola elacestrant, il primo degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serd) attivo per via orale, riduce il rischio di progressione della malattia o di morte del 45% rispetto alla terapia endocrina 'convenzionale'. I benefici maggiori sono per le pazienti che presentano una mutazione nel gene recettore degli estrogeni (Esr1) e che hanno già ricevuto una prima linea di terapia antiormonale.