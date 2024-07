Tribunale e Procura personale amministrativo ancora in protesta | il 9 luglio scatta lo sciopero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono passati quasi due mesi dalla loro ultima mobilitazione, ma nessuna risposta è arrivata per i lavoratori degli uffici amministrativi dele delladi Bergamo. L’8 maggio avevano svolto un presidio in via Tasso, di fronte al palazzo della Prefettura, e una loro delegazione era stata ricevuta dal Viceprefetto Marisa Amabile. La, dunque, prosegue, questa volta con la proclamazione di unodi due ore per martedì 9, con presidio da tenersi davanti aldi Bergamo (dalle 10 alle 12). I motivi sono gli stessi sin dal 30 gennaio scorso, quando era partito lo stato di agitazione: un accordo modificato unilateralmente sull’orario di lavoro, ma anche una lunga (anzi lunghissima) lista di problemi, dagli stipendi non adeguati al caro vita, ai salari accessori poco remunerativi e pagati anche a distanza di anni, ai buoni pasto fermi da vent’anni (e nemmeno accettati dagli esercizi commerciali).