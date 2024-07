Traffico Roma del 03-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in assenza di altri disagiin una graduale diminuzione tra laFiumicino e diramazioneSud Per quanto riguarda l’esterna spesso e condizioni di viaggio in internet tra Cassia e Prenestina Maggiore attenzione sul trattoNapoli della per la presenza di un incidente tra Colleferro e Anagni in direzione del Capoluogo Campano si viaggia senza problemi sul percorso Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni acittà prudenza per la presenza di un incidente su via Prenestina altezza via Emilio Longoni stessa raccomandazione per chi si trova su via dei Georgofili vicino via dei Lincei infine ricordiamo che per la giornata domani giovedì 4 luglio I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore che riguarderà la rete Atac dalle 8:30 alle 16:30 tutti i dettagli su