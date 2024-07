Traffico Roma del 03-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna perma anche per la presenza di un incidente a tratti tra laFiumicino e la diramazioneSud trafficata all’interno altra classe A e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina Maggiore attenzione sulla-napoli dell’autostrada del sole dove a causa di un incidente non si escludono difficoltà maggiori tra Valmontone e la diramazioneSud in direzione della capitaleintenso ma senza altri disagi in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni acittà prudenza causa di un incidente su viale Castrense altezza via No la stessa raccomandaz su via Nicola saliola in prossimità di Colle degli Abeti infine ricordiamo che per la giornata di domani giovedì 4 luglio I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore che riguarderà anche la rete a tacca dalle 830 alle 16:30 maggiori dettagli su