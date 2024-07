Traffico Roma del 03-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti per incidente tra uscite per la via del mare e Pontina e a seguire il rallenta ilma anche per i lavori Traduci the Laurentina e Appia siamo sulla carreggiata esterna via Laurentina la polizia locale Ci Segnalarallentato per incidenti in prossimità di via Tor Pagnotta direzione del centro in via Ardeatina strada chiusa tra via Appia Antica via delle Sette Chiese a causa di un problema al manto stradale e ricordiamo che sulla tangenziale est è chiusa in direzione del Italico l’uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni a San Pietro interventi sul manto stradale in via Innocenzo III con metodi transito tra via Nicolò III e via della Stazione di San Pietro sulla Pontina coda per incidente in zona Spinaceto direzione EUR e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoverde.