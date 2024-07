Tour de France 2024 tappa di oggi 3 luglio | percorso orari tv Sarà bagarre tra i velocisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo la primaalpina delde, con il ritorno Oltralpe, ecco una nuova frazione per i, la quinta. Andiamola a scoprire nel dettaglio con, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDEDALLE 13.30DIDESi partirà da Saint-Jean-de-Maurienne per arrivare a Saint Vulbas dopo 177.4 chilometri e 1050 metri di dislivello. Una frazione che non presenterà praticamente difficoltà altimetriche: la prima partetutta favorevole e in lieve discesa, poi si passerà da Chambery e ciuna lieve salita verso Saint-Thibaud-de-Couz. Poi nuova discesa e si risalirà verso il quarta categoria della Cote du Cheval Blanc (1.5 km al 4,3%).