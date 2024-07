Torino Cravero | Con Juric rapporto ormai LOGORO Vanoli si è meritato l’OCCASIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le parole di Roberto, ex capitano del, sul cambio di guida tecnica dei granata. Tutti i dettagli Roberto, ex bandiera del, ha parlato a Tuttosport del futuro dei granata. OBIETTIVO EUROPA – «Ildeve puntare a tornare in Europa, ma ci deve arrivare con le proprie forze e grazie soltanto ai .