Tabellone maschile Wimbledon 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildiper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti glidal primo turno alla finale. Jannik Sinner guarda tutti dall’alto della sua prima testa di serie in quest’edizione dei Championships. Numero due del torneo è Novak Djokovic, seguito da Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il giovane tennis iberico classe ’03, recentemente vincitore al Roland Garros, proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in finale su Djokovic, mentre Sinner cercherà di migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno. Sono ben 10 gli azzurri ammessi in main draw, 9 tramite ranking e Mattia Bellucci dopo aver superato le qualificazioni.FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLARE MONTEPREMI DOPPIOSECONDO TURNO PARTE ALTA (1) Sinner vs Berrettini Kecmanovic vs (27) Griekspoor Shapovalov vs Altmaier (Q) Harris vs (14) Shelton (10) Dimitrov vs Shang Wawrinka vs Monfils (32) Zhang vs Struff Muller vs (5) Medvevev (3) Alcaraz vs Vukic Coric vs (29) Tiafoe Nakashima vs Thompson Van de Zandschulp vs (16) Humbert (12) Paul vs (Q) Virtanen Cazaux vs (23) BublikSonego vs Bautista AgutFognini vs (8) Ruud PARTE BASSA Comesana vs Walton Darderi vs (25) Musetti(LL) Mpetshi Perricard vs Nishioka Ruusuvuori o McDonald vs (11) Tsitsipas (13) Fritz vs Nishikori o Rinderknech Cobolli vs Evans o (24) Tabilo (28) Draper vs Norrie Giron vs (4) Zverev (7) Hurkacz vs Fils (LL) Goffin o Machac vs Safiullin o (26) Cerundolo (17) Auger-Aliassime o Kokkinakis vs (Q) Pouille o Djere Munar vs (9) De Minaur (15) Rune vs Seyboth Wild (Q) Halys o Eubanks vs Karatsev o (21) Khachanov (30) Etcheverry vs Popyrin (WC) Fearnley vs (2) Djokovic PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sinner b.