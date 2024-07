Surrogata reato universale primo sì

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 16.20 Via libera della commissione Giustizia del Senato al Disegno di legge che introduce ildi maternità.Ha votato a favore la maggioranza, contraria l'opposizione. La Commissione ha dato mandato alla relatrice Campione (FdI) a riferire in Aula Il testo del provvedimento, a firma FdI e fortemente voluto dalla premier Meloni, è quello approvato dalla Camera in prima lettura a luglio 2023. Gasparri, capogruppo FI al Senato, ha presentato un Ddl per reddito di maternità a chi, con reddito basso,rinuncia ad abortire.