Starmer il laburista che lavora poco | solo fino alle 18

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domani gli inglesi potrebbero eleggere il loro primo leader del governo (e del Paese) part-time. Alla faccia di chi accusa i politici dire meno della gente comune, lunedì il leader del partito, Keir, ha annunciato durante un'intervista concessa a Virgin Radio che, se (come previsto dai sondaggi) il suo partito vincerà le elezioni e lui subentrerà al conservatore Rishi Sunak al 10 di Downing Street, farà cadere la penna ogni venerdì6 del pomeriggio per rimettersi al lavoro non prima del successivo lunedì. Roba da Fantozzi e colleghi con il conto alla rovescia per l'uscita dall'ufficio. «Non mi occuperò di cose collegate al lavoro dopo le 6 del pomeriggio di ogni venerdì, qualunque cosa accada» ha detto in radio il probabile prossimo primo ministro della Gran Bretagna, aggiungendo di non credere «nella teoria secondo cui si diventa dei migliori leader se non ci si concede lo spazio per fare il papà o divertirsi insieme ai figli.