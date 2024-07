Sport in tv oggi mercoledì 3 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in: inil tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Tour of Austria, il nuoto con gli Europei junior, e molto altro. Nella terza giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, si completerà il primo turno e scatterà il secondo dei tornei di singolare, mentre inizieranno i tornei di doppio (maschile e femminile). In casa Italia per il secondo turno di singolare maschile ci sarà il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ma giocheranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, mentre nel tabellone femminile scenderà in campo Jasmine Paolini. Wimbledon 2024in tv:, calendario 3, italiani in campo In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori e da Sara Errani e Jasmine Paolini, nonché, con compagni stranieri, per Camilla Rosatello, Martina Trevisan, Angelica Moratelli e Luciano Darderi.