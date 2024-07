Sinner-Berrettini a Wimbledon derby italiano Bolelli e Vavassori out nel doppio Fognini vince contro Ruud

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Londra, 3 luglio 2024 –tricolore a. Oggi intorno alle 19 scenderanno in campo Jannicke Matteo, nel match valevole per il secondo turno. L’insi sarebbe dovuto svolgere a partire dalle 18, ma i disagi a causa della pioggia hanno portato alla sospensione delle partite precedenti, facendo slittare di circa un’ora l’intra i due tennisti italiani.si presenta in un momento super positivo. Il tennista altoatesino, infatti, ha vinto l’Atp 500 di Halle, in Germania, battendo in finale il polacco Hurkacz in soli due set (7-6;7-6). Jannick proverà a consolidare sempre più il primato mondiale, cercando di andare fino in fondo in questo grande Slam. Matteosta pian piano ritrovando la forma perduta, dopo i diversi problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo anno.