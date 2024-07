Serie A Il 4 luglio nella capitale si svela il calendario

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) IldellaA Enilive 2024/2025 sarà presentato giovedì 4, a partire dalle ore 12, presso l’Auditorium Multimediale di Rds a Roma. Il programma televisivo, prodotto per la prima volta interamente da Lega calcioA, sarà trasmesso sui canali ufficiali di LegaA (YouTube e sito internet) e su Radio TvA con Rds. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della LegaA, Lorenzo Casini, dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli ambassador di LegaA Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti deldella prossima stagione.