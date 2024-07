Serie A definiti gli ORARI delle partite | STOP TOTALE alla contemporaneità

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto sugliscelti dLegaA per i weekend del nuovo campionato 2024-2025. I dettagli in meritoA 2024-2025, a parte due giornate che si giocheranno in contemporanea, il weekend base sarà costituto da 9diversi per 10. Il programma: ? Venerdì ore 20.45 (1 anticipo)? Sabato ore 15.00 (1 .