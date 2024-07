Serie A 2024 2025 i criteri e le regole per la compilazione del calendario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In vista del sorteggio deldi, previsto per giovedì 4 luglio, la LegaA ha ufficializzato iin vigore per la. Dall’alternanza assoluta per alcune coppie di squadre, all’assimmetria che per la terza stagione consecutiva caratterizzerà il sorteggio della prossima stagione calcistica. Sono quattro le soste per le Nazionali, mentre non ci sarà la pausa Natalizia. Ecco di seguito il comunicato con tutti i. IPER LADELALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN; LAZIO-ROMA; JUVENTUS-TORINO; EMPOLI-FIORENTINA ASIMMETRIA: anche nella stagione sportivala sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso ilasimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.