Sequestrata e stuprata da tre ragazzi in centro a Bologna | l’inchiesta dopo la caduta di 5 metri dalla finestra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono accusati di aver sequestrato e violentato a turno una donna somala trearrestati a. Si tratta di un italiano di 22 anni, un nord africano da poco 18enne e un 17enne connazionale. I due maggiorenni sono stati portati in carcere, mentre il minore si trova ora in istituto. I tre sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e sequestro di persona aggravato. La fugaLe indagini sono partiteche la donna di 37 anni era stata soccorsaunadal primo piano in un appartamento in. La notte del 29 maggio scorso, la donna senza fissa dimora aveva incrociato i tre, che l’avevano invitata in casa per consumare cocaina. Una volta all’interno dell’appartamento, i tre le avrebbero proposto di avere un rapporto sessuale.