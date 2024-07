Scontro in tv tra Bonaccini e Borghi | Non capisci l’italiano Sei tu che non sai parlare video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ieri a Cartabianca su Rete 4 tra Stefanoe Claudio. Il tema era la tragica morte di Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato in strada dal datore di lavoro dopo un gravissimo incidente nei campi in cui era sfruttato.ha detto che uno dei motivi per cui il Pd propone il salario minimo è proprio per evitare queste forme di sfruttamento,gli ha fatto notare che in casi come quello di Singh il salario minimo non c’entra nulla, perché non si tratta di lavoro sottopagato, ma di lavoro nero, dunque al di fuori di qualsiasi legge o contratto. Il governatore dell’Emilia Romagna a quel punto prima è sembrato cadere dalle nuvole, quasi che non capisse l’obiezione di, poi è andato all’attacco, accusando il leghista di “trovare delle giustificazioni”.