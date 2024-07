Scienza | se il gatto graffia i mobili e' colpa dello stress

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La presenza di bambini, i tratti della personalità e i livelli di attività dei gatti influenzano la loro abitudine are ilo , ma è possibile attuare delle strategie per aiutare i nostri amici a quattro zampe a indirizzare correttamente le loro unghie. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Veterinary Science , condotto dagli scienziati.