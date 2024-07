Sanità in Toscana | in funzione 35 centrali operative territoriali

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)in: in35in, laha raggiunto il target della missione 6 del Pnrr che prevedeva l’entrata indi 35(Cot) entro il 30 di giugno 2024; due, illustra Regione, entreranno inentro il 30 settembre e così verrà raggiunta quota 37 Cot, almeno una per ogni zona distretto. Le Cot sono uno dei cardini del nuovo assetto dellaterritoriale, che funzionano come una sorta di cabina di regia smistando percorsi e bisogni in base alle esigenze del cittadino. Il raggiungimento dell’obiettivo è stato formalizzato con la presa d’atto da parte della giunta Regioneche, durante l’ultima seduta, ha approvato tutta la documentazione trasmessa dalle Asl, contenente tutti i dettagli delleattivate.