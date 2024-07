Saldi Confcommercio | al via sabato spesa media di 202 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (askanews) – Tutto pronto per iestivi, al via da6 luglio in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano d ove partiranno il 19 luglio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi diquest’anno per l’acquisto di capi scontati ognispenderà in202– pari a 92pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di. Il presidente di Federazione Moda Italia-, Giulio Felloni, ha sottolineato: “questirappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti. Il comparto della moda si sta avviando verso decisioni e scelte essenziali per il prossimo futuro in un rapporto di filiera.