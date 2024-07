Salario minimo | Pd-M5s-Avs ‘battaglia ancora viva alziamo la voce’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug (Adnkronos) – Una “battaglia” quella sulche Pd, M5s e Avs rilanciano grazie alla adesione di un nutrito gruppo di associazioni alla campagna per la raccolta delle firme per la proposta di legge popolare: InOltre, Udu, Link coordinamento universitario, Acta in rete, Primavera degli studenti, Nuovi orizzonti Gd, Als specializzandi, Federazione degli studenti, Repubblica degli stagisti, Coordinamento giovani giuristi italiani CoGita, Praticanti avvocati, Unione degli studenti, Rete della conoscenza, Questa e’ Roma, Italiani senza cittadinanza, Rete degli studenti medi, Friday for future Italia, Movimento giovanile della sinistra.“La battaglia per ilperchè è vivo il problema della questione salariale nel nostro Paese”, ha spiegato Maria Cecilia Guerra (Pd) aggiungendo: “Siamo certi che raggiungeremo la soglia minima di legge e siamo ottimisti sul numero di firme che riusciremo a raccogliere perché sappiamo anche dai sondaggi che il tema è molto sentito e quindi cercheremo di coinvolgere più persone possibili”.