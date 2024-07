Rubati gli strumenti a Giancane | E’ successo tutto in due minuti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – "Niente, alla fine èanche a noi e in un modo assurdo". Inizia così il post di Giancarlo Barbati Bonanni, meglio conosciuto come, il cantante romano che ha raccontato sui social il furto deglisubìto insieme ai membri della sua band. "In 2reali – racconta l'artista che insieme .