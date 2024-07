Roccella ' bonus mamme richiesto da oltre il 74%'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilnei primi 5 mesi è stato"dail 74% delle aventi diritto, cioè 3 donne su 4". Lo ha annunciato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniadurante il question time riferendo che "gli ultimi dati Inps segnalano un'incoraggiante e crescente adesione". La decontribuzione, ha ricordato, è prevista per il triennio 2024-2026 per lecon almeno 3 figli e per il 2024 in via sperimentale per lecon 2 figli e riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pubblici e privati, compreso il settore agricolo, eccetto solo il lavoro domestico. .