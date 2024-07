Resta in rianimazione la 23enne disarcionata e calpestata dal cavallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si trova ancora nel reparto di terapia intensiva neurologica dell’ospedale Niguarda ladi Segrate caduta dalunedì pomeriggio, durante un allenamento alla scuderia La Chimera di via Marconi (nella foto), in zona Gudo Gambaredo. Le condizioni sono invariate e ancora gravi, a causa del trauma cranico riportato in seguito alla caduta, e la prognosi rimane riservata. Proseguono gli accertamenti della polizia locale di Buccinasco, intervenuta sul posto, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe statadal, per circostanze ancora da confermare, e dopo essere caduta per terra l’animale l’avrebbe colpita due volte con gli zoccoli. .