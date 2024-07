Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 14:05 Un passo dal cielo 3: “La vera madre” (anzichè gli episodi previsti) 16:10 (anziché 17:10) Estate in Diretta nel corso del programma: alle 16:50 Che tempo fa alle 16:55 TG1 RAI 2 02:00 L’uomo e il mare A cura di Giulio Guazzini. Condotto da Giulio Guazzini 02:30 Radiocorsa 03:00 Film The Big Sick 04:55 Telefilm Rex: “Effetto placebo” 05:40 TG2 Eat Parade 05:50Piloti (anziché Zio Gianni) (Il telefilm Squadra Speciale Stoccarda delle ore 04:15 non sarà trasmesso) RAI 3 15:00 In diretta dal Senato della Repubblica “Question Time” Interrogazioni a risposta Immediata”. A cura di Rai Parlamento (anziché Il Provinciale) 15:55 TG3 LIS 16:00 Rai Parlamento Telegiornale 16:05 Di là dal fiume e tra gli alberi Molise, l’eterno ritorno 17:10 Overland 17 – L’estremo Sud est asiatico 18:00 Geo Magazine 00:45 Rai Parlamento Magazine: Lavori in corso (anziché TG-Magazine) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.