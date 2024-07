Quando lo street food si consuma a tavola

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il background palatale dello chef è condiviso tra Piemonte e Sardegna, ma il Baratie non è un ristorante piemontese e neppure sardo. In realtà, non è nemmeno un ristorante per com’è inteso nella sua accezione più canonica: la cucina di Andrea Cicu – spesso concepita al servizio del cocktail bar – è curata, ma elude volutamente la struttura rigida di un menu tradizionale, tanto nell’intenzione quanto nella forma. Tapas, cicchetti, pinchos, mezze porzioni Comunque vogliate chiamarli, al Baratie li troverete sotto il cappello di “cicurie”: un neologismo coniato da Giacomo Sacchetti (co-founder e bartender) per battezzare le sfiziose creazioni del suo compagno di avventure. Hanno la dignità gustativa di una portata vera e propria, ma si presentano sottoforma di piattini da stuzzicare durante quegli aperitivi che si trasformano in cena con la naturalezza che si addice ai posti del cuore, quelli in cui incontri amici vecchi e nuovi senza bisogno di un appuntamento.