Quali sono i Paesi senza estradizione per l’Italia dove Giacomo Bozzoli potrebbe aver tentato la fuga

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è stato condannato dalla Corte di Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio Marioavvenuto nel 2015 a Marcheno (Brescia). I carabinieri sipresentati nella sua abitazione a Soiano del Lago, ma non hanno trovato né lui né la moglie e il figlio. Se nonsse costituirsi nelle prossime ore, sarà firmato il mandato di arresto internazionale. Eccoro essere iin cuirecarsi per evitare di essere estradato. .