Pulizia delle strade Tutte le variazioni previste in città

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Novità per lae lo spazzamento die piazze. Le nuove zone aggiunte e che non rientravano nel servizio sono: piazza Piave (nuovo parcheggio alla palestra di Malmantile), via Maremmana (fronte villa Saulina), via Leonardo Da Vinci (da via Gramsci a via Fermi). Cambiamenti di orario invece in: via Gramsci, via IV Agosto, via Livornese, via di Sotto, via del Leccio, via 24 Maggio, via Bechi, via Campana, via Amendola, via Donizetti, via Moschi, via Rossini, via Leonardo Da Vinci, via Pagliai, via Campanella, via Gradi, via Verdi, via della Resistenza, piazza Andrei, via della Torre, via della Forra, via Pucci, via Fratelli Rosselli e via Cipriani. Nelle frazioni: a Malmantile in viale VIII Marzo, piazza Deledda, via del Pollaiolo, via Bracciatica; in zona Casone e Porto di Mezzo in via Pavese, via Galilei, viaSelve, via Le Sodole, via Casone, via Gaddi, piazza Pilati; a Brucianesi in piazza don Facibeni e viuzzo dei Navicellai.