Probabili formazioni Inghilterra-Svizzera | quarti di finale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ledi, match deididi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 6 luglionella cornice della Düsseldorf Arena. Dopo il grande spavento con la Slovacchia, in vantaggio prima del gol nel recupero di Bellingham, la nazionale di Gareth Southgate ha bisogno di una prestazione diversa per avere la meglio della, che ha battuto l’Italia agli ottavi. Tra le due squadre, chi arriva nel migliore dei modi alla sfida di sabato è proprio la selezione di Yakin. Southgate però può contare su una rosa fortissima, con la Scarpa d’oro (Harry Kane), l’MVP della Liga (Jude Bellingham) e l’MVP della Premier League (Phil Foden). Di seguito, ecco le possibili scelte dei due Ct per questa partita.