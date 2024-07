Primavera Inter e Milan ripartono da Zanchetta e Guidi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)hanno ufficializzato, ieri, gli allenatori delle rispettive squadre: Andreae Federico. Dopo l’addio di Christian Chivu,è stato promosso dall’Under 18, dove a sua volta sarà sostituito da Benny Carbone. Sulla panchina nerazzurra dal 2016, ha allenato anche l’Under 17 con cui ha vinto due campionati e due Supercoppe: "Arrivare a questo punto dopo un percorso sempre all’no della società è un riconoscimento che mi rende fiero. L’- le sue prime parole ai canali ufficiali - è speciale per me: tifoso da piccolo, giocatore nel settore giovanile e in prima squadra, ora allenatore. Coinvolgimento totale. Trasmetterò il Dna del club e infonderò nei giocatori un po’ diismo". Per ilinvece, dopo due anni con Ignazio Abate, passato in Serie C alla Ternana, ecco: ex allenatore della Nazionale Under 19 e Under 20, è reduce da un biennio alla Roma in cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa: "Arrivare a Casae vedere le foto e i colori che mi hanno accompagnato nell’infanzia è stato speciale, inspiegabile.