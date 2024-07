Prima cessione del Benevento | Kubica in prestito ad una squadra polacca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

, storia di un feeling mai nato. E' il calciatore polacco la piazzata da Marcello Carli che lo ha girato in al Motor Lublin, della massima serie. Il classe 2000, arrivato nel Sannio dopo un investimento importante posto in essere dalla compagine giallorossa, non è mai stato in grado di fare breccia nei cuori dei tifosi del collezionando pochissime presenze nella sua fallimentare esperienza con la maglia della Strega. In due campionati ha messo insieme appena 14 gettoni realizzando un solo gol, il 2-2 al 94? nel match casalingo di questa stagione contro il Picerno. Questa la nota della società giallorossa: "Il Calcio comunica di aver ceduto in, con diritto di opzione, il calciatore classe 2000 Krzysztof al Motor Lublin".