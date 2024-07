Pressing su Biden per lasciare la corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cresce ilsu Joeperla. Dopo il deputato del Texas Lloyd Dogget che lo ha fatto in modo esplicito, sono almeno 25 i deputati dem pronti a chiedere a Joedi rinunciarenomination nel caso continuasse a mostrarsi “trabnte” nei prossimi giorni. Lo riportano Fox e Newsweek, citando Reuters. L’attenzione è concentrata sull’intervista dia Abc per capire come il presidente riesce a “gestire una rapida successione di domanda”. Intanto, secondo il New York Times, l’inquilino dellapotrebbe riconsiderare la sua candidatura se l’esito delle prossime apparizioni fosse negativo. Ma da Washington arriva immediata la smentita. “L’articolo del Nyt è assolutamente falso”, viene sottolineato dal portavoce Andrew Bates.