Prende per il collo una vigilessa e le sferra un pugno al petto | arrestato 28enne

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bergamo. Ha aggredito un’agente della polizia locale di Bergamo mettendole le mani alndole un fortesul. S.S., gambiano di 28 anni, irregolare sul territorio italiano, convivente di una donna italiana dalla quale ha avuto una figlia, è statoper resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Martedì 2 luglio gli agenti erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio quando hanno individuato un uomo che il giorno prima era stato accusato da uno straniero di avergli rubato il telefono in zona stazione. In quel frangente il derubato aveva chiesto l’intervento della pattuglia della locale di stanza in piazzale Marconi e aveva indicato loro il gambiano quale autore del reato. L’uomo però si era dato alla fuga e il proprietario del telefono non aveva voluto sporgere denuncia.