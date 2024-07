Plastica scatta l’obbligo di tappi attaccati alle bottiglie

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 03 Luglio 2024, 19:33 A partire da oggieuropeo di vendere contenitori per le bevande dicon il tappo progettato per rimanere saldo alla bottiglia, il cosiddetto ‘tappo solidale’. Tale misura è parte della direttiva sullamonouso (Sup) del 2019, con cui Bruxelles ha vietato già dal 2021 la vendita di prodotti L'articolodiproviene da Il Difforme. .