Pioli FATTA con l’Al Ittihad | allenerà Benzema in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le ultime sul futuro di Stefano, ex allenatore del Milan, ad un passo dal. I dettagli in merito Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, èper il ritorno in panchina di Stefanodopo la fine della sua avventura al Milan.lenatore ha infatti accettato la proposta del, club dell’