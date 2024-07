Pietrasanta in Duomo i funerali dell’operaio morto schiacchiato dal trattore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– Sono in programma domani (4 luglio) alle 15, neldi San Martino, idi Federico Nappi, giovane operaio rimasto ucciso lunedì scorso nell’incidente in via della Rocca a. A firmare il decreto che proclama il lutto cittadino è stato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, per l’intera giornata di domani, con l’esposizione a mezz’asta delle insegne istituzionali nel palazzo comunale, nelle sedi municipali distaccate e, dove possibile, in tutti gli edifici pubblici. Nello stesso atto si prevede anche la partecipazione dell’ente in forma ufficiale alla funzione funebre, attraverso la presenza del gonfalone e di un agente in alta uniforme. Il sindaco invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari delle attività private di ogni tipologia a evitare, nel corso della giornata, comportamenti in contrasto con lo spirito del lutto cittadino e a partecipare alla celebrazione delle esequie, in segno di vicinanza ai familiari di Federico.