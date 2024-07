Pierina Paganelli la difesa di Manuela | L’omicidio collegato all’incidente del figlio Giuliano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Davide Barzan, criminalista e consulente di parte diBianchi, la nuora di, uccisa con 29 coltellate a ottobre in via del Ciclamino a Rimini: "Non credo che Louis Dassilva fosse innamorato diperché ha scelto di restare con la moglie. Secondo noi il killer disarebbe da ricercare nelle relazioni sia diche del, marito di. Ecco perché".