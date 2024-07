Piantedosi ' c' è rigurgito trasversale di antisemitismo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "La vergognosa ostentazione di gestualità e simboli di totalitarismi che la storia ha condannato, da parte di" esponenti del movimento giovanile di FdI "così come i ripetuti incendi di bandiere israeliane nel corso di manifestazioni di piazza; gli assalti alle brigate ebraiche del 25 aprile scorso; le circostanze in cui è stato impedito a giornalisti di origine ebraica di prendere la parola in occasione di eventi pubblici, sono solo alcuni degli episodi che denotano une inaccettabiledell'che va combattuto su ogni fronte". Così il ministro dell'Interno, Matteo, rispondendo al question time alla Camera. "Persino in occasione di manifestazioni che dovrebbero essere connotate dalla lotta a ogni discriminazione - ha sottolineato- sono emerse forme di intolleranza nei confronti della comunità ebraica.