Parigi2024 | Volley Da domani gli azzurri al lavoro a Cavalese

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) De Giorgi ha convocato 15 giocatori per il ritiro in Val di Fiemme. ROMA - Conclusa laball Nations League, la Nazionale maschile di, allenata da Ferdinando De Giorgi, tornerà alda, in Val di Fiemme, in vista dei Giochi di. Per questo collegiale, che .