Palio di Siena 3 luglio 2024 streaming e diretta tv | dove vedere la Carriera

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ditv:laOggi, mercoledì 3, dopo il rinvio di ieri (causa pioggia), si corre ildiin onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Giovanni Gasparro. L’evento più atteso dell’anno torna ad infiammare la città toscana e i tanti appassionati in giro per il mondo. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogniildidel 3intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.