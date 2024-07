Obbligo iscrizione Gestione separata Inps | devono iscriversi questi lavoratori

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Introdotta dal 1° gennaio 1996 con la Legge 335, laha risposto all’esigenza di estendere l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a categorie lavorative sino a quel momento prive di copertura previdenziale. Sono attualmente obbligati adalla, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi, iautonomi occasionali (una volta superata la soglia dei 5 mila euro di compensi nell’anno) e i professionisti senza albo e cassa.Proprio con riguardo agli autonomi, come ribadito dall’con il recente Messaggio del 27 giugno 2024 numero 2403, l’diallaè stato esteso, per effetto di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, ai titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’ad albi.