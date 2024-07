Notte Bianca a Salerno da sabato 6 luglio via alla due giorni di musica spettacolo e premi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto pronto per la XII edizione delladi, grande evento di, in programma in quattro piazze di6 e domenica 7, organizzato dFenailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di, Comune di, Camera di Commercio di, Scabec e Fondazione della Comunità Salernitana, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti. Nata da un’intuizione nel 2011, l’happening ha, tra gli altri, l’obiettivo di incrementare le presenze in città di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale, dell’artigianato e del turismo in genere. Quella di quest’anno sarà la primaanche nel Metaverso, la nuova frontiera per le aziende.