Norwegian | 20 anni di voli diretti con l' Italia 14 rotte e +40% passeggeri

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos/Lab) - Vent'ditrae Norvegia. A celebrare l'importanteversario, in questo 2024, è la, la seconda compagnia aerea dell'area scandinava e la terza low-cost in Europa, che opera in ambito sia nazionale sia internazionale, con un forte impegno anche sul fronte della sostenibilità grazie a una serie di iniziative volte a ridurre le emissioni di anidride carbonica come l'utilizzo del carburante Saf (Sustainable Aviation Fuel). Dall'aprile 2004, quando il primo volo trasportò 144 persone da Oslo a Pisa,ha fatto volare oltre 3,5 milioni ditra il paese nordico e l'. “L'è uno dei nostri mercati più gettonati. Questo vale per tutti i paesi nordici e in particolare per i norvegesi che amano viaggiare insoprattutto in estate”, afferma Silje Glorvigen, communications advisor in